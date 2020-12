Le joli coup de cette entame de 12e journée de Premier League, il est pour West Ham. Les Hammers ont décroché un succès synonyme de cinquième place provisoire sur la pelouse de Leeds (1-2) vendredi soir. Mais ce n’est pas Sébastien Haller que David Moyes félicitera en premier. Titulaire pour la cinquième fois de la saison, l’attaquant né en France - mais international ivoirien - a vécu une soirée très compliquée entre ses nombreux duels perdus et, il faut le souligner aussi, un certain manque de réussite.

Le problème, c’est que l’ancien d’Auxerre ou encore Francfort a démarré de la pire des manières. Trouvé dos au but dans le rond central, il a perdu le ballon qui a permis à Leeds d’obtenir le penalty de l’ouverture du score (2e). Lukasz Fabianski a cru le sauver en repoussant la première tentative de Matheusz Klich, mais ce dernier s’est vu accorder une seconde chance à cause de la position trop avancée du portier polonais au départ du ballon.

West Ham sanctionné d’entrée, Haller a eu du mal à s’en relever, et ce malgré l’égalisation rapide de Tomas Soucek (25e). Le buteur de 26 ans a enchaîné les pertes de balles dos au but, bougé notamment par un Luke Aylign repositionné dans l’axe, et sa fin de première période fut très compliquée. Reste que le natif de Ris-Orangis a eu le mérite de ne jamais se cacher : avec 54 ballons touchés, il a été le joueur le plus trouvé de son équipe.