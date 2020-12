21 secondes. C’est le temps qu’il a suffi à Alexandre Lacazette pour inscrire l’unique but du match. Sur son premier ballon juste après son entrée en jeu, le Français a fait preuve de sang-froid et de précision pour conclure du droit à ras de terre après une superbe percée de Bukayo Saka (66e). Auteur de son cinquième but de la saison en Premier League, l’ancien Lyonnais a ainsi permis à Arsenal d’enchaîner pour la première fois de la saison depuis les deux premières journées deux victoires d’affilée.