Le portier des Blades, Aaron Ramsdale a repoussé l’échéance tant qu’il a pu mais Curtis Jones d’abord (48e) puis un but contre son camp de Kean Bryan sur une frappe de Roberto Firmino (64e) ensuite ont permis aux hommes de Jürgen Klopp, toujours sixièmes, d’assurer l’essentiel et de se relancer dans la course à la Ligue des champions en revenant à 2 points de West Ham (4e).