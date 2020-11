Quatorze ans après son dernier succès en Premier League à Old Trafford, Arsenal a enfin brisé la malédiction en s'imposant ce dimanche dans l'antre de Manchester United (0-1), dans le cadre de la septième journée de championnat. L'unique but inscrit sur un penalty offert par Paul Pobga et transformé par Pierre-Emerick Aubaymeang (69e), a suffi au bonheur des Gunners. Au classement, Arsenal fait un bon en avant pour grimper au 8e rang. Les Red Devils restent quant à eux à une piètre 15e place.