Arsenal repart de l'avant et peut encore rêver d'une place européenne. Emmenés par un excellent Alexandre Lacazette, les Gunners sont logiquement allés s'imposer chez la lanterne rouge Sheffield United, dimanche, lors de la 31e journée de Premier League (0-3). L'ancien Lyonnais a signé un doublé (33e et 85e) alors que Gabriel Martinelli a renoué avec le chemin des filets (71e). Neuvièmes du classement, les Londoniens devront réaliser une fin de saison en boulet de canon. Les Blades, eux, se dirigent un peu plus vers le Championship.

Notamment privé d'Aubameyang, malade, mais aussi d'Odegaard, blessé, Mikel Arteta a dû innover dans sa composition de départ et placer Chambers et Xhaka sur les côtés de la défense. Saka, lui, a été positionné en meneur de jeu et, malgré une frappe de peu au-dessus (2e) et une belle activité, il n'a pas réussi à tirer dans son sillage des visiteurs en manque de repères et d'abord très prudents.

Premier League Liverpool s'accroche au Top 4 03/04/2021 À 20:54

Clairement supérieurs collectivement sur le plan technique, les Gunners ont tout de même doucement haussé leur niveau et commencé à créer des brèches sur les côtés avec Pépé et Martinelli. C'est pourtant dans l'axe qu'ils ont trouvé la faille en réalisant une superbe combinaison à une touche de balle et Ceballos a joliment lancé Lacazette qui a ouvert le score avec sang-froid d'un tir à ras de terre (0-1, 33e).

Lacazette en grande forme

Mis sur orbite par leur avant-centre et capitaine, les Gunners ont pu dérouler sereinement jusqu'à la pause (60% de possession en première période). Ils ont cependant attaqué le second acte avec nettement moins d'envie que leurs adversaires et les ont laissé reprendre confiance. Pouvait ainsi se profiler le spectre d'une nouvelle déconvenue après le match nul concédé sur le fil devant la Slavia Prague en quart de finale aller de Ligue Europa, jeudi dernier (1-1). Cependant Sheffield et sa modeste attaque, la pire de Premier League cette saison avec seulement 17 buts inscrits, n'ont pas trop inquiéter Leno.

Les joueurs d'Arsenal ont même réussi à doubler la mise grâce à Martinelli, à l'affût devant le but adverse après un tir de Pépé, repoussé par Ramsdale (0-2, 71e). Longtemps blessé à un genou, le Brésilien de 19 ans dont le dernier but remontait à janvier 2020, a débloqué son compteur cette saison. Superbement lancé dans la zone de vérité par Partey, Lacazette, lui, est allé ajuster le portier adverse et porter son total à 13 réalisations dont 10 à l'extérieur dans cet exercice 2020-2021 (85e).

Il a surtout atteint la barre symbolique des 50 réalisations dans le championnat anglais et marche ainsi sur les traces d'Henry, Giroud ou Pires, trois des cinq autres Français qui en ont fait autant. Récemment corrigé par Liverpool (0-3), Arsenal repart vite de l'avant et aura bien besoin d'un Lacazette encore au top de sa forme pour enchaîner les succès jusqu'à la dernière journée et tenter d'arracher un ticket européen.

Premier League De 3-0 à 3-3 : sacré come-back pour Arsenal et Lacazette 21/03/2021 À 16:53