Une victoire historique pour Leicester. Vainqueurs avec un maximum de réussite face à Arsenal grâce à une nouvelle réalisation de Jamie Vardy, les Foxes s’imposent pour la première fois en Premier League sur la pelouse des Gunners (0-1). Un résultat qui permet en plus aux champions d’Angleterre 2016 de grimper à la 4e place.

Ça ne pouvait être que lui. De retour de blessure et entré au cœur de la seconde période, Vardy a offert un nouveau moment d’histoire à ses supporters en inscrivant le seul but d’une rencontre terne face à un Arsenal longtemps dominateur et puni sur une des seules occasions des visiteurs. En France, il fallait avoir connu la présidence de George Pompidou pour avoir vu la dernière victoire des Foxes en championnat sur la pelouse des Londoniens, en 1973. C’est dire !