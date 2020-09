Ajoutez-y l'apport des recrues (Willian double passeur décisif pour sa première avec Arsenal, on avait plus vu ça depuis Ray Parlour en 1992) mais surtout la prolongation officialisée de Pierre-Emerick Aubameyang et vous comprendrez que le ciel s'est éclairci ces derniers temps au-dessus de l'Etihad Stadium. Symbolisée par un homme qui n'a pas encore perdu sa bonhommie : Mikel Arteta.

Arrivé avec une réputation flatteuse après avoir secondé Pep Guardiola, l'Espagnol a eu le mérite de ne pas imiter totalement son mentor. Avec lui, pas de doxa mais une adaptation à la situation qu'il a fini par rendre possible. " Ça a pris un peu de temps pour lui mais certains de ses changements ont été immédiats , avance Pete Sharland, journaliste anglais d'Eurosport, mettant en avant la nécessité d'Arsenal de mettre fin aux portes ouvertes derrière. Il a rendu Arsenal bien plus compact que sous Emery où c'était vraiment trop facile pour les adversaires derrière ".

La première conséquence fut de passer en 3-4-3 plutôt qu'en 4-2-3-1. Avec un défenseur central supplémentaire, Arsenal a gagné en solidité derrière et a surtout permis de relancer certains, comme David Luiz ou Granit Xhaka, bien plus à leur avantage dans ce schéma de jeu. Depuis l'instauration de nouveau système, Arsenal présente des chiffres à faire pâlir n'importe quel coach de Premier League : 13 matches, 9 victoires, 2 petites défaites mais surtout, uniquement 9 buts encaissés, une nouveauté pour ces Gunners.

Comme un symbole, cette accalmie relative semble accompagnée celle qui entoure le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer. Les méthodes diffèrent certes, mais l'impression que ses deux géants du passé ont une vision claire pour le futur n'a jamais été aussi concrète que ces derniers mois. Et franchement, c'est rafraîchissant. Car dans ces nouvelles ères, post-Ferguson et post-Wenger, on y voit enfin plus clair.