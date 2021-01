Les Reds n’y arrivent plus. Mené au score dès la deuxième minute après un superbe but de Danny Ings, Liverpool n’a jamais réussi à revenir au score sur la pelouse de St Mary's (1-0). Insipides, les joueurs de Jürgen Klopp, qui n’ont cadré aucune de leurs 16 tentatives, enchaînent un troisième match sans victoire et pourraient voir Manchester United prendre seul les commandes de Premier League en cas de victoire lors de la prochaine journée. Southampton effectue quant à lui une très belle opération en revenant à trois petits points du podium.