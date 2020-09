Les champions d’Angleterre continuent leur route vers leur rêve de doublé. Surpris par Alexandre Lacazette, qui a également perdu deux face à face, Liverpool, dominateur sur l’ensemble de la rencontre, a réussi à renverser Arsenal grâce à Sadio Mané, Andrew Robertson et Diogo Jota (3-1). Avec une troisième victoire consécutive pour débuter leur saison, les protégés de Jürgen Klopp rejoignent Leicester et Everton en tête de Premier League. Avec six points, Arsenal est cinquième.