Arsenal continue d’avancer au ralenti en Premier League. Défaits par Everton à l’Emirates Stadium (0-1), les Gunners ont pris cinq points lors des cinq derniers matchs. Mikel Arteta et ses joueurs misent désormais tout sur la Ligue Europa et leur demi-finale contre Villarreal, mais il y avait sans doute meilleure manière de se préparer, à moins d’une semaine du match aller. Les Toffees, de leur côté, prennent trois points importants dans la lutte pour l’Europe et peuvent nourrir quelques espoirs en revenant sur les talons de Tottenham et Liverpool.

Premier League Tottenham confirme Mason jusqu'à la fin de la saison 20/04/2021 À 10:09

Plus d'infos à suivre...

Premier League Arsenal évite le pire, Fulham perd gros 18/04/2021 À 14:31