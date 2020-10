Invaincu en cinq journées avant de fouler la pelouse du St Mary’s Stadium, Everton n’a pas pu enchaîner sa bonne dynamique contre les Saints (2-0). Sans occasion majeure durant l’intégralité de la rencontre, les Toffees ont connu un après-midi difficile. Homme du match, l’attaquant Danny Ings s’est mis au service des locaux en offrant deux passes décisives à destination de James Ward-Prowse (27e, 1-0) et Che Adams (35e, 2-0). Par la suite, les hommes de Carlo Ancelotti ne sont jamais arrivé à revenir dans la partie. Pire encore : l’actuel leader de Premier League a perdu Lucas Digne, expulsé à la suite d’une intervention dangereuse sur Kyle Walker-Peters (72e). Un après-midi à oublier pour l’international français.

D’abord mis en danger sur un tir d’Oriol Romeu, Everton a cédé dans la foulée suite à une percée de Ward-Prowse, bien aiguillé par Ings avant de croiser une frappe limpide dans le petit filet de Jordan Pickford. Touché et sonné, Everton n'est pas parvenu à répondre à son adversaire, au contraire : intenable, Ings a adressé un centre au second poteau pour Adams. Après un contrôle pour se mettre son pied droit, le numéro 10 a armé une lourde frappe déviée qui a terminé sa course dans les filets. Sans idée, Everton a dû retourner aux vestiaires avec un écart de deux buts à remonter.