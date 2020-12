Revenu à Tottenham au cours du dernier mercato estival, Gareth Bale n'est apparu qu'à quatre reprises en Premier League. Il n'était pas là contre Wolverhampton dimanche (1-1) et n'affrontera pas non plus Fulham mercredi (19h). À vrai dire, il sera absent pendant encore "quelques semaines", comme l'a affirmé ce mardi José Mourinho, l'entraîneur des Spurs.