Il ne faudra peut-être pas enterrer Tottenham dans la course à l’Europe. Grâce à un Gareth Bale des grands soirs, auteur d’un triplé avec une facilité déconcertante, les Spurs se sont largement imposés face à Sheffield, déjà condamné à la descente (4-0). Ce succès, aussi logique qu’implacable au terme d’un match globalement bien maîtrisé, permet aux Londoniens de remonter provisoirement à la cinquième place. Soit de quoi mettre un coup de pression sur West Ham, qui joue lundi face à Burnley, et Liverpool, privé de son choc avec Manchester United.

Si certains en doutaient, Gareth Bale en a encore sous les crampons. Ce dimanche, le Gallois s’est rappelé aux bons souvenirs des supporters des Spurs. Certes, ce n’était que Sheffield en face. Mais il a fallu qu’il prenne les choses en mains pour mettre son équipe sur de bons rails. Pendant de longues minutes, Tottenham a buté sur un bloc très bas sans parvenir à trouver de solutions concrètes. Une domination vaine à laquelle est venu mettre fin Bale, qui a parfaitement repris une belle ouverture de Serge Aurier dans le dos de la défense, en extension et de l'extérieur du pied (1-0, 36e).

Le Bale de ses meilleures heures

Au retour des vestiaires, alors que Sheffield semblait se rebiffer un peu après un but refusé pour un hors-jeu d’Heung-Min Son repéré par le VAR (51e), Bale est venu doucher les espoirs adverses à l’issue d’un contre éclair (2-0, 61e). Pas encore rassasié après ce 50ème but marqué en Premier League, il a encore profité d’un service d’Aurier pour inscrire un triplé (3-0, 69e). Dépassé par les événements et le talent du Gallois, Sheffield a encaissé un quatrième but, sur un poteau rentrant de Son (4-0, 77e). Tottenham n’a même pas eu besoin d’un grand Harry Kane pour s’imposer.

Les Spurs devront attendre les résultats de West Ham et de Liverpool avant de s’emballer. En attendant, les Londoniens prennent la cinquième place, à cinq longueurs de Chelsea, et sont toujours en course pour une qualification européenne. On notera au passage que c’est la deuxième victoire de suite en championnat pour Ryan Mason, dont l’électrochoc semble fonctionner après l’éviction de José Mourinho. Avec un Gareth Bale à ce niveau en chef de file, il y a de quoi nourrir de gros espoirs dans les rangs des Spurs.

Gareth Bale Crédit: Getty Images

