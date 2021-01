Une victoire pour démarrer l'année et Leicester est lancé dans une deuxième partie de saison qui décidera ou non s'il obtient sa qualification pour la Ligue des champions. Les hommes de Brendan Rodgers, en déplacement chez le mal classé Newcastle, ont tenu leur rang grâce à deux buts en seconde période (1-2). Un succès qui leur permet de revenir à la troisième place à un point des leaders, Liverppol et Manchester United.