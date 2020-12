Liverpool ne lâche pas Tottenham. Les Reds ont répondu aux Spurs, vainqueurs un peu plus tôt du derby londonien contre Arsenal (2-0), en s’imposant face à Wolverhampton (4-0). Ce large succès permet ainsi à Liverpool de revenir à égalité de points avec les joueurs de José Mourinho en tête de Premier League (24 points). Mais Tottenham est bien leader à la différence de buts (+14 contre +9). Dans un Anfield garni de 2 000 supporters, une première depuis neuf mois, les champions d’Angleterre ont enfin pu célébrer leur premier titre depuis 30 ans.

Liverpool, qui a d’emblée mis le pied sur le ballon, a d’abord souffert face au bloc regroupé des Wolves qui opéraient ensuite en contre-attaque. Jusqu’à ce que Jordan Henderson n’alerte Mohamed Salah en profondeur. Conor Coady a voulu contrôler de la poitrine, s’est manqué et l’Égyptien a conclu d’une frappe croisée du gauche (1-0, 24e). Tout est alors devenu plus facile pour Jürgen Klopp et les siens. D’autant plus que son capitaine ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Précieux au milieu de terrain, son jeu long a fait des merveilles comme sur cette ouverture pour Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais a profité des appels de Mané et Salah pour enrouler une frappe du droit dans la lucarne de Rui Patricio (2-0, 58e).

Kelleher, superbe première

Libérés par leur avance au score, les Reds se sont lâchés de plus en plus. Pourtant, en début de match, Daniel Podence a bien cru pouvoir ouvrir le score d’un lob subtil à l’entrée de la surface. Mais l’arrêt de Caoimhin Kelleher, en reculant, fut exceptionnel (17e). Ce n’était alors que le début d’une prestation aboutie à l’occasion de sa première apparition en Premier League. Le gardien irlandais qui n’a jamais été pris à défaut, s’est imposé dans les airs et a encore signé une très belle parade sur une frappe puissante de Rayan Aït-Nouri (80e).

Déjà mince, l’espoir avait alors été réduit au néant pour les joueurs de Nuno Esperito Santo. Un corner joué à deux par Henderson et Salah, encore eux, a conduit à une tête rageuse à bout portant de Joël Matip sur le centre de l’Égyptien (3-0, 67e) pendant que Coady, Boly et le reste de la défense se regardait pour savoir qui allait intervenir. Capitaine face à son club formateur, Coady a vécu une soirée très compliquée. Fautif sur le premier but, il a laissé de l’espace à Wijnaldum sur le deuxième et a simulé une faute de Mané pour obtenir un penalty (44e) que l’arbitre a finalement annulé après recours à la vidéo.

Entreprenant dans son couloir gauche, Mané a d’abord été le meilleur attaquant de Liverpool dans cette rencontre mais le Sénégalais a manqué de réussite dans le dernier geste pour que son match soit parfait (12e, 23e, 39e, 47e, 52e). Il est en revanche impliqué sur le dernier but des siens en reprenant un centre de Trent Alexander-Arnold, de retour de blessure, que Nelson Semedo a poussé dans son but (4-0, 78e). Sur courant alternatif depuis plusieurs semaines, les Reds signent une victoire convaincante avant de se déplacer à Midtjylland mercredi pour la dernière journée de Ligue des champions.

