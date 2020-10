Les champions d'Angleterre ont souffert mais s'en sortent. Opposés à Sheffield United, dans le cadre de la 6e journée de Premier League, les joueurs de Liverpool ont réussi à s'imposer à Anfield (2-1). Fébriles en défense, ils avaient subi l'ouverture du score des visiteurs sur un penalty de Sander Berge (13e) avant de répondre grâce à Roberto Firmino et de prendre l'avantage par Diogo Jota (64e). Suffisant pour enchaîner un 62e match de championnat consécutif à domicile sans défaite et prendre trois points qui leur permettent de rejoindre provisoirement leur voisin d'Everton en tête du classement.

Privé de son roc Virgil van Dijk, Jürgen Klopp a, de nouveau, aligné Fabinho et Joe Gomez en défense centrale comme lors de la victoire en Ligue des champions sur le terrain de l'Ajax (0-1). Il a aussi misé sur un inédit 4-2-3-1 avec Diogo Jota à droite, Sadio Mané à gauche et Mohamed Salah derrière Roberto Firmino. La première option s'est très vite révélée hasardeuse car Fabinho a concédé un penalty après une relance ratée. Sander Berge a transformé la sanction en prenant Alisson, qui revenait de blessure, à contre-pied et les visiteurs ont ouvert le score (0-1, 13e).

Même si Alisson s'est fait une petite frayeur dans une relance au pied (59e), Liverpool était définitivement lancé et a retrouvé ses forces en seconde période. Si Salah s'est vu refuser un joli but pour un hors-jeu (62e) les hommes de Klopp ont bien pris l'avantage quelques instants plus tard grâce à une tête de Jota sur un centre de Mané (2-1, 64e). Comme Firmino, le Portugais était apparu peu à son aise mais a fait preuve d'efficacité. Encore peu convaincant, Fabinho a bien rendu le ballon au nouvel entrant David McGoldrick qui a raté la cible de peu (77e) mais Liverpool est resté supérieur et Salah a buté sur le poteau (81e). Après sa déroute devant Aston Villa (7-2) et son nul frustrant contre Everton (2-2), le champion en titre renoue avec le succès en championnat et saura savourer.