Ça ne s’arrange toujours pas pour Liverpool. Battus par Burnley (0-1), modeste 17e de Premier League, les Reds enchaînent donc un cinquième match sans victoire en championnat. La perte criante d’efficacité des joueurs de Jürgen Klopp n’est pas étrangère à la mauvaise passe actuelle du champion d’Angleterre. Avec six points de retard sur Manchester United, le titre s’éloigne encore un peu plus. Porté par le 100e but en carrière d’Ashley Barnes, les Clarets s’éloignent de la zone de relégation.