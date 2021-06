Imaginez Anfield, son charme et son ambiance surchauffée. Et ajoutez-y 7000 places. Mardi, les Reds ont annoncé dans un comuniqué avoir obtenu l'autorisation d'agrandir leur stade mythique, portant ainsi la capacité de leur écrin à plus de 61 000 places. "C'est une étape importante dans notre démarche visant à faire venir plus de supporters à Anfield", a déclaré Andy Hugues, directeur général du club.

Le projet d'agrandissement devrait être mené à son terme en 2023. Mardi, les urbanistes du Conseil municipal ont voté en faveur du réaménagement de la tribune d'Anfield Road, malgré les inquiétudes exprimées par des habitants et des groupes de défense de l'environnement concernant son impact sur un parc situé à proximité. Le club a également obtenu l'autorisation d'organiser des concerts et grands événements pendant cinq ans.

