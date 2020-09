La Premier League est de retour, et il fallait fêter cela. Liverpool et Leeds se sont livrés un duel spectaculaire à Anfield, qui a vu le champion en titre l'emporter dans les dernières minutes face au promu (4-3). Les Reds ont largement dominé les Whites qui ont marqué sur leurs trois tirs cadrés, et qui ont surtout égalisé... trois fois. Avec un peu plus d'efficacité, les hommes de Klopp n'auraient pas autant tremblé face à ceux de Bielsa, qui ont manqué d'expérience et de maîtrise offensivement pour faire jeu égal.