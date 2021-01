On espérait un bien meilleur match pour commencer l’année 2021. West Ham s’est contenté du strict minimum, dans un match plus qu'ennuyeux, avec une courte victoire sur la pelouse d’Everton (0-1), vendredi, en début de soirée, pour le compte de la 17e journée de Premier League. Les Hammers se sont imposés grâce à un but de Tomas Soucek (86e), sa 5e réalisation cette saison en championnat.

Avec un excellent mois de décembre, et des succès face à des concurrents directs à l’Europe (Arsenal, Chelsea, Leicester), Everton a calé après 4 victoires consécutives. Impuissants pendant 90 minutes, les Toffees n’ont jamais réussi à mettre le danger sur le but gardé par Randolph. Le portier anglais a d’ailleurs remplacé à la dernière minute Lukasz Fabianski, blessé juste avant le match.

Le premier tir cadré du match est arrivé juste avant la mi-temps via Bernard, auteur d’une jolie volée à l’extérieur de la surface (45e). L’entrée d’André Gomes et le retour de James Rodriguez (65e) ont amené un semblant de mieux dans la construction, mais pas dans la finition. Et c’est en fin de match qu’Everton s’est fait punir. Tomsa Soucek a inscrit son 5e but de la saison, bien aidé par le travail de Cresswell et de Yarmolenko (86e).