Il s'en est fallu de peu pour que Southampton réalise la belle opération de la 9e journée en Premier League. Mis sur orbite par un but de leur recrue Theo Walcott, ce lundi à Wolverhampton, les Saints ont, quelques minutes durant, pris place sur le podium du championnat. Mais c'était sans compter sur la force de réaction des Wolves, qui ont égalisé à un quart d'heure du terme de la rencontre par l'intermédiaire de Pedro Neto (1-1).

Invaincu depuis sept rencontres, Southampton pointe au cinquième rang du classement et confirme son très bon début de saison. Un peu plus tôt ce lundi, Burnley s'est donné de l'air en décrochant une première victoire en 2020-2021. Les Clarets se sont imposés sur la plus petite des marges contre Crystal Palace (1-0).