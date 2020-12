Sans être stérile dans le jeu, cette maîtrise des Reds n'a cependant débouché sur aucune autre frappe cadrée autre que le but de Sadio Mané. Bien servi par une passe lobée dans la surface de la part de Matip, l'international sénégalais s'est fendu d'un enchaînement contrôle poitrine et reprise du droit qui n'a laissé aucune chance au gardien de WBA. Attaquant le plus en vue parmi les trois Fantastiques, Mané aurait même pu aggraver la marque quelques minutes plus tard, grâce à deux ballons reçus dans la surface mais finalement repris hors du cadre.