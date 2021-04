Football

Tottenham : Mourinho est-il has been ? "Il n'a plus les leviers sur le plan humain"

PREMIER LEAGUE – Lundi, José Mourinho a été licencié par Tottenham. Un énième échec anglais après Chelsea et Manchester United qui écorne un peu plus son image. Alex de Castro, journaliste spécialisé dans le foot portugais et créateur de contenus sur Youtube et Twitch, revient la trajectoire du Special One avec Cyril Morin. (Réalisation: Seb Petit / Habillage : Quentin Guichard)

00:08:39, il y a 3 heures