Sept ans et 166 jours après, Gareth Bale a remis ça. Revenu le 19 septembre dans un Tottenham qu’il avait quitté en 2013, l’attaquant Gallois a inscrit dimanche soir le premier but de sa nouvelle aventure avec les Spurs. Et pas n’importe quel but, puisqu’il a permis au club londonien d’arracher la victoire contre Brighton (2-1) pour grimper à la deuxième place du classement, à seulement deux longueurs de Liverpool.

Bale buteur 200 secondes après son entrée

Remplaçant au coup d’envoi, le joueur prêté par le Real Madrid a été lancé à la 70e minute de jeu par José Mourinho. Exactement 200 secondes et trois ballons touchés plus tard, il reprenait d’un coup de tête, presque sans élan, un centre parfait de Sergio Reguilon. Son 56e but avec Tottenham, d’une manière qui illustre parfaitement sa transformation athlétique entre son départ et son retour. "C’est un super sentiment, a-t-il réagi au micro de Sky Sports. Tu as juste envie d’entrer et de faire le boulot pour l’équipe. J’ai travaillé pour l’équipe et j’ai eu la chance de marquer. C’était très bien joué de la part de Sergio Reguilon et j’étais au bon endroit au bon moment".

Le gaucher n’avait toutefois pas envie de s’étendre de manière démesurée sur son cas. "Tout le monde parle toujours des individualités mais j’ai toujours dit que j’étais un joueur d’équipe. Je suis heureux de faire le job, même si c’est pour défendre. Le plus important, c’est le collectif", a-t-il martelé. Après trois premières apparitions plutôt neutres, le voilà donc qui se remet petit à petit en forme. "Je n’ai pas beaucoup joué au football dernièrement, j’ai eu un petit problème avec mon genou, donc ça prend du temps".

"On sait tous ce dont il est capable"

S’il a débuté deux rencontres de Ligue Europa, Bale n’a pas encore eu droit à sa "première" titularisation en Premier League, son temps de jeu étant évidemment géré avec grand soin. : "Je sais qu’il n’a pas 90 minutes dans les jambes, a réagi José Mourinho pour la BBC. Ce qui est bien avec lui c’est qu’il est très intelligent, expérimenté. Il comprend, et nous avons des discussions pour choisir ce qui est le mieux pour l’équipe". Même si cela implique de ne pas faire entrer son joueur, comme à Burnley lundi (0-1).

Harry Kane, premier buteur du soir, n’a de son côté pas caché son optimisme pour la suite. "Je suis très heureux pour ‘Gaz’ qu’il rentre et qu’il soit décisif. C’est ce dont nous avons besoin pour gagner des matches. Il a eu une mini pré-saison avec nous, il s’agit de revenir en forme et affûté. On sait tous ce dont il est capable à son meilleur niveau. Il sera plus fort à chaque match". C’est tout ce qu’espèrent les Spurs, qui peuvent légitimement se prendre à rêver de titre. Encore plus avec ce genre de supersub de luxe.

