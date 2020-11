Plus Bale la vie. Après une première période soporifique, Tottenham a arraché trois points précieux face à Brighton (2-1), lors de la 7e journée de Premier League. Gareth Bale a inscrit son premier but depuis son retour dans le nord de Londres, d'une jolie tête seulement trois minutes après son entrée en jeu. Les hommes de José Mourinho ont souffert pour enchaîner un 6e match sans défaite, et se classer dauphin de Liverpool à deux petits points des Reds.

Comme face à Burnley lundi (1-0), Tottenham n'a quasiment rien montré pendant 45 minutes, voire au-delà. Un penalty que Brighton jugera généreux a permis aux Spurs de se rassurer d'entrée, grâce à Harry Kane (13e, 1-0). Les Londoniens avaient débuté avec de bonnes intentions, mais ont aussitôt reculé et laissé le ballon aux Seagulls. Ces derniers, sans leur meilleur buteur Neal Maupay, ont manqué d'inspiration et de vélocité pour déstabiliser le bloc bas des Spurs, malgré l'enthousiasme de Tariq Lamptey dans le couloir droit.

Et Bale entra...

C'est justement l'international espoirs anglais (20 ans) qui a égalisé, non sans polémique. Solly March a trouvé Pascal Gross aux 16 mètres, qui a décalé Lamptey sur sa droite dans la surface. D'une subtile frappe à ras de terre, le joueur de Brighton a ajusté Hugo Lloris (56e, 1-1). Mais au départ de l'action, March avait fauché Pierre-Emile Hojbjerg pour récupérer le ballon. Après consultation de la VAR, M.Scott a confirmé le but, au plus grand malheur de Mourinho. Le Portugais a réagi d'un coaching gagnant : Gareth Bale a remplacé Erik Lamela, qui venait de trouver le poteau sur une frappe aux 20 mètres (68e).

Sur son premier ballon, le Gallois a dévié un corner de la tête, avant que Kane ne tire à son tour sur le montant au second poteau (71e). Mais ce dimanche, la lumière devait venir de l'ancien Madrilène. Côté gauche, Sergio Reguilon a mis sur orbite Gareth Bale d'un centre du pied droit. La vedette des Spurs, esseulé, n'a pas eu à sauter pour marquer d'une tête précise au ras du poteau (73e, 2-1). Brighton a insisté en fin de match, mais Lloris a repoussé un centre dangereux devant Danny Welbeck (83e) et a fait preuve de vigilance sur une tête en cloche d'Alexis Mac Allister (86e). Certes, Kane a été discret, Heung-min Son inexistant et Tanguy Ndombélé n'a rien montré, comme son équipe. Mais Tottenham est bien la première équipe au classement derrière le champion en titre, Liverpool. José Mourinho s'en contentera, tant que ça dure.

