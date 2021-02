En battant la lanterne rouge Sheffield United (3-0), lundi, en match décalé de la 24e journée de Premier League, West Ham s'est emparé de la 4e place du classement, qui envoie en Ligue des Champions, au détriment de Liverpool. Ce succès porte à 42 le nombre de points des Londoniens, deux de plus que les Reds, qui pourraient encore être dépassés par Chelsea (39) opposé en soirée à Newcastle et qui a la meilleure différence de but des trois. Avec 11 points et 14 longueurs de retard sur les Magpies, première équipe non-relégable, les Blades de Sheffield United n'ont plus guère d'espoirs de se sauver.

Revigoré, Lingard à nouveau décisif

Les Hammers de David Moyes ont fait la différence sur deux coups de pieds arrêtés. D'abord sur un pénalty obtenu en fin de première période par Jesse Lingard, prêté par Manchester United cet hiver. L'attaquant se serait bien fait justice lui-même, mais c'est finalement le capitaine Declan Rice qui s'en est chargé (1-0, 41e). Le deuxième but est venu d'un corner repris victorieusement par le défenseur français Issa Diop (2-0, 58e). Un but presque prévisible puisque les Hammers sont l'équipe qui a marqué le plus de buts sur corner en Premier League cette saison (8), alors que Sheffield est celle qui en a encaissé le plus (8 également).

Dans le temps additionnel, Ryan Fredericks a ajouté un troisième but d'un tir au ras du poteau depuis l'entrée de la surface de réparation (3-0, 90+4).

Trois points précieux pour West Ham qui aura un calendrier plus relevé dans les semaines à venir avec la réception de Tottenham et deux déplacement à Manchester pour défier United et City, avec une réception de l'imprévisible Leeds intercalée.

