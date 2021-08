Le gardien de but brésilien Alisson Becker a prolongé de six ans, jusqu'en 2027, son contrat avec Liverpool, a annoncé mercredi le club de Premier League. Depuis son arrivée à Anfield en provenance de l'AS Rome, en 2018, pour 77 millions d'euros, Alisson est considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Il a remporté la Ligue des Champions 2019, le championnat d'Angleterre en 2020 et la Coupe du monde des clubs avec l'équipe de Jürgen Klopp.

A 28 ans, le Brésilien est aussi le premier gardien de l'histoire des Reds à avoir marqué un but, de la tête contre West Bromwich Albion, qui a qualifié in extremis son club, en mai, pour la prochaine Ligue des champions.

Alisson est le troisième joueur-clé des Reds à prolonger son contrat cette semaine, après le défenseur anglais Trent Alexander-Arnold et un autre Brésilien, le milieu de terrain Fabinho. "Cela ne m'a pas pris trop de temps pour décider de prolonger", a déclaré Alisson sur le site officiel de Liverpool. "C'est quelque chose que nous avons construit depuis trois ans, la confiance que j'ai dans ce club et qui est réciproque. Avec ma famille, nous sommes vraiment heureux ici".

