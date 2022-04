Tombeur de Manchester United, Arsenal conclut en beauté sa semaine de rêve. Trois jours après la démonstration servie à Stamford Bridge, les Gunners ont enfoncé Manchester United samedi à l‘Emirates Stadium, pour le compte de la 34e journée (3-1). Très vite en tête grâce aux réalisations de Nuno Tavares (5e) et Bukayo Saka sur penalty (32e), le club londonien s’est fait surprendre avant la pause par Cristiano Ronaldo (34e), auteur de son 100e en Premier League. Après un passage à vide en seconde période, Granit Xhaka (70e) a propulsé les locaux vers le Top 4 (4e, 60 points), bien loin des Red Devils (6e, 54 points), qui ont peut-être bien grillé leur dernier joker.

Ronaldo buteur mais pas sauveur

Malheur au perdant. Le choc de la 34e journée a offert un duel à couteaux tirés entre deux formations engluées dans un calendrier ardu. Comme à Anfield, les tribunes ont interrompu leur chant pour applaudir à la septième minute Cristiano Ronaldo, de retour après un drame familial. Mais comme chez les Scousers, le numéro sept des Red Devils ne pouvait que constater le retard de son équipe, menée après cinq petites minutes de jeu. Hyperactif, Nuno Tavares a bien suivi une tentative de Bukayo Saka pour ouvrir la marque et son compteur personnel en Premier League (5e). De retour au sein de la charnière centrale des Red Devils, Raphaël Varane est impliqué sur le premier but et a manqué de justesse dans son placement et ses interventions.

Malgré de grosses frayeurs à la relance (11e) ainsi que sur les tentatives d’Anthony Elanga (15e) et Diogo Dalot (24e), Arsenal a poussé quand il le fallait. Quelques minutes après un face-à-face manqué par Eddie Nketiah (25e), Bukayo Saka a froidement transformé un penalty (32e) consécutif à une faute d’Alex Telles sur l’Anglais. Un penalty accordé par le VAR qui a préalablement annulé un but inscrit par Nketiah après une remise de…Saka. Mais pas le temps de respirer puisqu’un homme avait des plaies à panser. Précis dans son jeu à une touche, souvent juste dans ses intentions, Ronaldo a profité d’un excellent centre de Nemanja Matic pour battre de près Aaron Ramsdale et atteindre la barre des 100 réalisations inscrites dans le championnat anglais (34e).

Plombé par son bilan à l’extérieur, Man U voit le top 4 lui échapper

Cette fois, la présence du quintuple Ballon d’or n’aura pas suffi pour renverser la partie. Qui sait, si le Portugais s’était chargé de tirer ce penalty accordé aux Mancuniens à la suite d’une main de Tavares sur une tête de Matic (55e). Habitué de l’exercice, Bruno Fernandes n’a pas voulu déléguer, et s’est décomposé devant sa tentative repoussée par le poteau extérieur de Ramsdale (57e). Paradoxalement, cet échec a réveillé des Red Devils bien moribonds depuis le retour des vestiaires. Parfaitement décalé par Ronaldo, Dalot a touché son second montant de la journée (63e).

Alors que l’on sentait les Gunners pris en tenaille dans leur camp, incapables de stopper les avancées adverses, les Londoniens ont subitement trouvé un second souffle. Après une longue séquence autour de la surface mancunienne, Xhaka a catapulté un ballon gratté par Mohamed Elneny dans les pieds de…Fernandes hors de portée de David de Gea (70e). Une frappe pure décochée à vingt-cinq mètres en guise de sursaut pour des Gunners décomplexés et en bonne position en vue d’une participation prochaine en Ligue des champions (4e, 60 points).

Une scène que les Red Devils ont toutes les chances de manquer (6e, 54 points), plombés par un bilan catastrophique à l’extérieur. Avec quatre revers de rang hors de ses bases, il faut remonter 41 ans en arrière pour trouver trace d’une telle contre-performance (1981).

