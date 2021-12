Il n'a rien perdu de son flegme. Steven Gerrard est resté impassible, sans laisser transparaître la moindre émotion. Il y avait pourtant de quoi faire chavirer son cœur. A l'entrée des joueurs pour la rencontre entre Liverpool et Aston Villa, les fans des Reds ont réservé une magnifique standing-ovation à leur ancienne idole pour célébrer ces retrouvailles. L'hommage a été à la hauteur des attentes pour "Stevie G.", de retour à Anfield pour la première fois en tant qu'entraîneur. Il pouvait difficilement en être autrement.

Rares sont les joueurs qui ont autant marqué l'histoire d'un club comme Gerrard l'a fait à Liverpool. Il y est arrivé dès l'âge de 9 ans. Il en a porté les couleurs de l'équipe première durant 17 ans, de 1998 à 2015. Il est le troisième joueur à avoir disputé les plus de matches pour les Reds avec 710 apparitions, derrière Ian Callaghan (857) et Jamie Carragher (737). Il a inscrit 186 buts, délivré 150 passes décisives et remporté 11 trophées avec le club de la Mersey. Dont la Ligue des champions en 2005, au bout d'une soirée inoubliable dont l'ancien capitaine de Liverpool restera éternellement le héros.

Mais celui qui est désormais le coach d'Aston Villa avait prévenu. Il n'y aurait pas d'effusion. Gerrard ne souhaitait pas perturber ses joueurs. Sa priorité, c'était bien de mettre toutes les chances de son côté pour faire tomber le club de son cœur. Il a apprécié l'accueil, malgré tout. Tout en prenant soin de saluer en priorité les fans d'Aston Villa pendant que ceux de Liverpool étaient debout en son honneur. Puis il a eu ce petit geste de reconnaissance pour son ancien public. Le signe que Gerrard a apprécié, malgré tout.

"Beaucoup d'émotions pour moi et pour ma famille"

Il avait surtout bien préparé son coup. A peu de choses près, il aurait été parfait. Aston Villa a longtemps tenu tête à Liverpool. Mais comme à peu près tous les entraîneurs ces dernières semaines, Gerrard n'a pas trouvé la solution pour museler Mohamed Salah. L'Egyptien a provoqué un penalty qu'il a lui-même transformé pour offrir la victoire aux Reds en milieu de seconde période. Et condamner le coach des Villans à une défaite (1-0) pour son retour sur la pelouse de ses plus grands exploits.

Gerrard ne l'a pas totalement digérée. Si l'entraîneur d'Aston Villa n'a pas manqué de saluer les fans des Reds quand ceux-ci ont chanté à sa gloire après le coup de sifflet final, il a aussi estimé que le penalty victorieux de Liverpool était discutable. "Si vous regardez bien l'action, la première faute est sur Tyrone (Mings, NDLR), a-t-il déclaré au micro de l'émission Match Of The Day sur la BBC. C'est dommage que l'arbitre ne soit pas allé revoir l'action."

L'ancien milieu des Reds a cependant apprécié l'accueil de son ancien public. Même s'il a fait dans la mesure, comme à son habitude. "C'était beaucoup d'émotions pour moi et pour ma famille, a-t-il déclaré en conférence de presse. Je suis respectueux et reconnaissant pour l'accueil que j'ai reçu. J'ai essayé de gérer ça de la manière la plus professionnelle possible." Rien d'exceptionnel, Gerrard est resté égal à lui-même. Mais c'est comme ça que Liverpool l'aime.

