Football

Mercato - Le retour de Lukaku à Chelsea est-il le plus gros flop de l'histoire de Premier League ?

PREMIER LEAGUE - En passe d'être prêté à l'Inter Milan un an après, seulement, son retour triomphal à Chelsea, Romelu Lukaku a déçu l'Angleterre. Acheté pour 113 millions d'euros, le Belge est-il devenu le transfert le plus raté de la Premier League ? Julien Pereira et Cyril Morin en débattent dans Mercredi Mercato. Retrouvez l'intégralité de l'émission en podcast (Real : H.Hiault / Q.Guichard).

00:06:45, il y a 22 minutes