Une victoire qui porte le sceau d'Harry Kane. L'attaquant anglais a été absolument génial, samedi soir, face à Manchester City (2-3). Il a terrassé le leader d'un incroyable doublé avec un dernier but inscrit à la 90e+5e minute, alors que les Sky Blues étaient revenus quelques instants plus tôt sur un penalty de Ryad Mahrez. Grâce à lui, les Spurs récupèrent la septième place à Wolverhampton et relancent la course au titre !

Quatre mois après, Manchester City est à nouveau tombé à la maison. Tottenham a mis un terme à la série de 15 matches sans défaite en championnat des hommes de Pep Guardiola (14 victoires, 1 nul). Et ce succès de prestige, ce coup de tonnerre en Premier League, est l’œuvre d'Harry Kane. Il faut saluer la prestation d'une équipe qui a joué ses coups à fond, ouvrant la marque contre le cours du jeu dès la 4e minute alors que les Citizens avaient déjà pris d'assaut la surface de Tottenham, mais il faut également souligner la prestation majuscule de l'international anglais.

Un trio d'attaque en feu pour les Spurs

"Monstrueux", "majestueux", "inarrêtable"... Autant d'adjectifs qui vont certainement barrer les Unes anglaises dimanche matin avec le visage de Kane. Ce sera mérité, tant il a pesé de tout son poids dans le match. Il a inscrit deux buts, a vu le troisième annulé pour un hors-jeu de Rodrigo Bentancur et était au départ du premier. Sa magnifique passe pour lancer Heug-min Son en profondeur restera dans les mémoires.

Le Sud-Coréen a sublimé l'action en offrant à Dejan Kulusevski son premier but pour les Spurs (0-1, 4e). Manchester City est bien revenu, a égalisé par l'intermédiaire d'Ilkay Gundogan, tout heureux de profiter d'une faute de main d'Hugo Lloris (1-1, 33e). Mais il y avait un supplément d'âme chez les Spurs, un certain caractère qui nous a fait comprendre très tôt que la rencontre serait incroyable.

Une fin de match dingue

Joao Cancelo en feu (16e, 21e), Raheem Sterling maladroit mais actif (41e)... Les Sky Blues ont eu les occasions pour refroidir Tottenham, Gundogan touchant même le poteau dix minutes avant son but (20e). Il n'y a personne à incriminer dans l'équipe de Guardiola, à qui attribuer cette première défaite en championnat depuis le 30 octobre. Son et Kane ont survolé la rencontre, voilà la principale explication. Le duo s'est trouvé les yeux fermés. Le second but de Tottenham est un modèle du genre : l'Anglais trouve le Sud-Coréen d'une belle passe, ce dernier lui rend l'appareil d'une merveille de centre repris du plat du pied par Kane. Lucarne (2-1, 59e).

Que faire ? Pas grand chose. Surtout quand Lloris se rattrape de son erreur et s'envole pour sortir une frappe de Gundogan (65e). City a cru arracher un point, qui aurait été cueilli avec plaisir par Guardiola et ses hommes, lorsque Cristian Romero a contré un centre de la main dans le temps additionnel. Entré en cours de jeu, Riyad Mahrez a transformé avec autorité (2-2, 90e+3). Le nul aurait contenté les deux équipes et leurs supporters, heureux du spectacle qui s'est déroulé sous leurs yeux pendant 100 minutes. Mais Kane a fait du Kane : il a crucifié Ederson de la tête sur un centre de Kulusevski (3-2, 90e+5) et permis à son équipe de remonter à la septième place. City n'a plus que 6 points d'avance sur Liverpool, qui compte un match en moins. Le championnat est relancé ! Merci qui ? Merci Kane !

