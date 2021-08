Les futurs coéquipiers de Cristiano Ronaldo s'en sortent bien et réalisent un bon début de saison. Manchester United est allé s'imposer difficilement sur la pelouse de Wolverhampton, dimanche, en clôture de la 3e journée de Premier League (0-1). Un petit but de l'efficace Mason Greenwood (80e) a suffi au bonheur des visiteurs qui ont aussi pu compter sur le manque de réalisme des Wolves, toujours incapables de marquer et encore défaits.

Si CR7 n'était pas présent sur la feuille de match - le Portugais est à Lisbonne où il a passé ses examens médicaux, avant de rejoindre la sélection portugaise - l'autre ancien Madrilène Raphaël Varane a bien effectué ses grands débuts avec les Mancuniens.

Premier League Aubaine pour Pogba, danger pour Martial : Ronaldo va tout changer IL Y A 20 HEURES

Comme ses partenaires de la défense, l'international français a même tout de suite eu très chaud face aux contres de leurs adversaires. David De Gea a repoussé la frappe croisée de Raul Jimenez sur le premier, lancé par le surpuissant Adama Traoré (3e). Trois minutes plus tard, Aaron Wan-Bissaka a sauvé les siens en taclant devant la ligne au bout d'une offensive rapide menée par Trincao (6e).

De Gea tient la baraque

Sur un centre de l'ancien Lyonnais Marçal, le décevant Jadon Sancho, revenu défendre dans sa surface, a ensuite remis le ballon sur Moutinho dont la reprise est passé de peu au-dessus de la cible (13e). Tout cela a forcément calmé les ardeurs des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer qui vivait son 100e match sur le banc mancunien et avait décidé de repositionner Paul Pogba à la récupération au côté de Fred.

Ce choix du coach norvégien n'a clairement pas porté ses fruits car le Français, défaillant dans son placement, n'a pas pesé si ce n'est sur une ouverture vers Bruno Fernandes qui est allé marquer mais était hors-jeu (38e). Si les débats ont toujours été intenses, les deux équipes ont manqué d'inspiration et justesse offensive.

Sur un corner de Moutinho, Romain Saïss a pourtant bien cru ouvrir le score d'une tête piquée en prenant le dessus sur Varane puis d'une reprise dans les six mètres mais De Gea a signé une fantastique double parade sur sa ligne (69e). De quoi laisser l'ancien Angevin incrédule pendant plusieurs minutes.

Greenwood encore présent

Comme Edinson Cavani (54e), Anthony Martial est entré en jeu (72e) sans réussir à peser. Greenwood, lui, est resté dynamique sur son aile droite et a bénéficié d'un coup de pouce du portier adverse José Sa qui a détourné son centre-tir croisé dans ses filets (0-1, 80e).

Si les Wolves ont réclamé une faute de Pogba au préalable, le but a bien été validé et le jeune Mancunien en compte désormais trois après ceux contre Leeds (5-1) et Southampton (1-1). Il s'impose décidément comme l'homme en forme d'une attaque mancunienne très fournie et permet à United de pointer à la 3e place du classement. Wolverhampton, 18e avec 0 point et 0 but marqué malgré 15 nouveaux tirs dans ce match, jalouse forcément cette réussite.

Premier League De l’improbable mariage avec Guardiola au retour à United : récit de l’incroyable journée de Ronaldo HIER À 18:37