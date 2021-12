Norwich - Arsenal : 0-5

Quatrième défaite de suite en championnat pour les uns, quatrième victoire de suite pour les autres. Les Gunners se sont montrés sans pitié avec la lanterne rouge. Mordants malgré plusieurs absences dues au Covid-19, ils ont vite ouvert le score grâce à Bukayo Saka, bien servi par Martin Odegaard (5e). Le Norvégien a ensuite mis sur orbite Kieran Tierney pour le but du break juste avant la pause (44e).

Alors que Norwich a tenté de durcir le match, Saka s'est offert un doublé sur une passe d'Alexandre Lacazette (67e). L'avant-centre français, lui, a obtenu et transformé un penalty (84e) tandis qu'Emile Smith-Rowe, sorti du banc, a clos marque dans le temps additionnel (90e+1). Les hommes de Mikel Arteta, qui s'est encore passé de Pierre-Emerick Aubameyang, sont quatrièmes du classement.

Tottenham - Crystal Palace : 3-0

Tout en maîtrise et en efficacité. Dans son antre du Hotspur Stadium, Tottenham a dominé sans trembler Crystal Palace (3-0), dimanche, lors d’un multiplex riche en buts. Il a fallu un peu moins d'une mi-temps aux coéquipiers d’Harry Kane pour plier le match. Dans un premier acte à la possession très équilibrée, le réalisme est venu de l’attaquant des Three Lions (un tir, un but), servi à la perfection par Lucas Moura en contre-attaque (32e).

L’ancien Parisien s’est ensuite illustré grâce à une tête précise sur un centre dans la surface (34e), puis une passe décisive pour Heung-Min Son en fin de match (74e). Déjà dans le dur, les joueurs de Palace ont dû jouer plus de 50 minutes sans leur buteur Wilfried Zaha, celui-ci ayant écopé d’un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion (37e). Tottenham se replace provisoirement dans le top 5 et stoppe Crystal Palace dans sa quête de top 10.

Lucas Moura et Harry Kane (Tottenham) Crédit: Getty Images

West Ham – Southampton : 2-3

Dans le haut de tableau, West Ham a réalisé la très mauvaise opération de ce Boxing Day. A la lutte avec Arsenal et Tottenham, les Hammers ont perdu trois points précieux en s’inclinant à domicile face à Southampton (2-3). Ils sont globalement passés à côté de leur match, concédant trois buts d’El Younoussi (0-1, 8e), Ward-Prowse (1-2, 61e s.p.) et Bednarek (2-3, 70e). Antonio (1-1, 49e) et Benrahma (2-2, 64e) avaient pourtant réussi à égaliser. Mais cela n’a pas suffi pour éviter la deuxième défaite consécutive du club en championnat, qui se trouve désormais à la sixième place du classement.

