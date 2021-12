Vingt-quatre heures après le passage du Père Noël, les supporters de Brighton ont certainement eu leur meilleur cadeau, ce dimanche à l'Amex Stadium. Incapables de gagner depuis onze matches en Premier League, les Seagulls ont attendu le Boxing Day pour mettre fin à cette interminable série. Quand le championnat anglais est bouleversé de toutes parts à cause du variant Omicron, le club du sud de l'Angleterre a profité des festivités de fin d'année pour relancer la machine et battre facilement Brentford (2-0) grâce à Leandro Trossard et Neal Maupay. De quoi lui permettre de remonter dans la première partie de tableau (9e) avec deux matches en moins.

Maupay sans pitié

Dix jours après leur dernier match de championnat, les hommes de Graham Potter avaient des fourmis dans les jambes et ça s'est vu. Dans l'obligation de gagner, non pas pour se donner de l'air dans la course au maintien mais bien pour reprendre confiance, Brighton a choisi le meilleur des moments pour le faire et ainsi retrouver une place dans le Top 10 anglais. Qui mieux qu'un ancien de Brentford pour y parvenir ?

Touché par le Covid-19, Neal Maupay a fait son retour pour ce Boxing Day et a joué un bien mauvais tour au club qui lui a permis de se faire une jolie réputation outre-Manche. Imprécis comme l'ensemble des acteurs pendant un quart d'heure, l'ancien Niçois a rappelé qu'il est bien l'atout offensif numéro 1 des Seagulls. D'une frappe limpide et sèche à 20m, il a trouvé la lucarne de Fernandez (2-0, 42e). Un 7e but cette saison qui a eu pour effet de voir ses supporters respirer un peu mieux.

Sanchez joue les acrobates

Il faut dire que cette réalisation a mis un coup sur la tête des Bees, certes bien en bloc mais incapables d'apporter le danger pendant plus d'heure. Entre le but de Maupay et le bijou de Trossard d'un magnifique lob (1-0, 34e) , la tâche s'est donc annoncée difficile pour le club de la banlieue de Londres. Mené 2-0 avant même la pause, Brentford a payé son manque d'allant offensif mais aussi la solidité défensive de son adversaire. Si Brighton n'a pas réussi à gagner pendant 11 matches, il a malgré tout pu compter sur sa défense, la 5e de Premier League, pour ne concéder que trois défaites sur cette triste série et lui permettre de rester dans le ventre mou du championnat.

Et Robert Sanchez n'y est pas étranger. Plutôt tranquille durant le premier acte, le gardien espagnol a sauvé les coéquipiers d'Adam Lallana d'un mauvais pas durant le second. L'ancien portier de Levante chez les jeunes a dégoûté les attaquants adverses (59e, 60e) avec des parades pas toujours académiques avant de voir Marc Cucurella lui sauver la mise sur une sortie kamikaze (67e). Brighton a subi mais Brighton a gagné, et c'est un cadeau de Noël à la valeur inégalable pour tout un club en crise de confiance en ce 26 décembre.

