La vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Et au vu de l'originalité de la scène, il y avait de quoi. Ce jeudi soir, un supporter a ainsi décidé d'entrer sur la pelouse lors du match entre Everton et Newcastle peu après le coup d'envoi de la deuxième période. Jusqu'ici, rien de bien surprenant. Mais ce dernier n'était pas vraiment là pour s'amuser et courir sur le terrain. Pas du tout, même.

Peu après être descendu des tribunes, le jeune supporter, qui portait un t-shirt pour sensibiliser sur le réchauffement climatique. s'est attaché au poteau du but de Begovic, portier des Toffees, sans aucun acte de violence. Le match a été interrompu dans la foulée. Les stewards sont alors intervenus pour le détacher, le tout pendant un peu moins de dix minutes. Il a été accompagné hors du terrain ensuite, avant que la rencontre ne reprenne normalement.

