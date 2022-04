Arsenal a coulé ! Ce lundi soir, dans le derby londonien, les Gunners ont lourdement chuté sur la pelouse de Crystal Palace (3-0), lors de la 31e journée de Premier League. À Selhurst Park, Jean-Philippe Mateta (16e), Jordan Ayew (24e) et Wilfried Zaha sur penalty (74e) ont fait le spectacle. Après avoir complètement déjoué, les hommes de Mikel Arteta cèdent leur place de quatrième à Tottenham et suivent à la cinquième place. Quant aux Eagles, ils entrent dans la première partie du classement et se retrouvent neuvièmes.

Après avoir remporté six de ses sept derniers matches dans l'élite, Arsenal avait bien l'intention d'enchaîner. Mais très vite, les Gunners ont été asphyxiés par un adversaire sûr de lui devant son public. La différence a été faite en huit petites minutes de jeu. A l'origine de ces deux buts, Joachim Andersen a d'abord dévié un ballon de la tête, sur coup franc, pour Jean-Philippe Mateta, auteur de l'ouverture du score, de la tête également (16e, 1-0). Ensuite, l'ancien Lyonnais a trouvé Jordan Ayew, qui a profité du tacle raté de Gabriel, pour tromper, à son tour, Aaron Ramsdale (24e, 2-0).

Crystal Palace, le coup parfait

Enfin, à un quart d'heure de la fin, Wilfried Zaha est venu donner encore un peu plus d'ampleur à ce score, en se faisant justice sur penalty (74e, 3-0). Seuls Raheem Sterling (23) et Jamie Vardy (21) ont converti plus de penaltys dans l'histoire de la Premier League que lui (18). Les hommes de Patrick Vieira n'ont jamais cessé de mettre leur adversaire sous pression, et Mateta (38e) ainsi qu'Andersen (54e) ont tenté d'alourdir le score.

En face, Arsenal s'est montré totalement méconnaissable, notamment dans un premier acte où absolument rien ne lui a réussi. Ce n'est d'ailleurs certainement pas pour rien que la première frappe des Gunners n'est intervenue qu'à la 28e minute de jeu, tandis que la première tentative cadrée, de Gabriel, a eu lieu juste avant la pause (45e+2). Les protégés de Mikel Arteta ont montré un meilleur visage dans le second acte, mais la réussite n'était décidément pas de leur côté. Ni Emile Smith Rowe (63e), ni Granit Xhaka (86e) n'ont su tromper Guaita, alors qu'Eddie Nketiah, auteur d'une bonne entrée, a touché le montant (84e).

Crystal Palace signe une première victoire à domicile en Premier League en 2022, après deux matches nuls et trois défaites. Quant à Arsenal, il perd son premier derby de Premier League à Londres en encaissant plus de trois buts pour seulement la cinquième fois. Une première depuis son dernier revers face à Crystal Palace à Selhurst Park, en avril 2017 (3-0). Surtout, les Gunners grillent un joker dans la course à la quatrième place. Malgré tout, le club londonien a encore deux matches en retard dont un contre Tottenham, son adversaire direct pour cette position. Rien n'est donc encore joué.

