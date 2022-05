On sait d'ores et déjà que le dossier Erling Haaland - dont le départ imminent pour Manchester City a été rendu public en début de semaine - n'animera pas le mercato estival. Il se pourrait bien que le cas Paul Pogba ne se transforme pas, lui non plus, en long feuilleton. Auteur d'une saison décevante et en fin de contrat avec Manchester United au 30 juin prochain, "La Pioche" ne semble pas désireuse de prolonger son aventure dans le club du nord de l'Angleterre. Surtout que son statut de joueur très bientôt libre suscite beaucoup de convoitises. Notamment celle de la Juventus Turin.

La Vieille Dame souhaiterait faire revenir celui qui s'est révélé sous ses couleurs (2012-2016) et, à vrai dire, ce n'est un secret pour personne. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les Bianconeri semblent décidés à passer à la vitesse supérieure. Comme le révèle la Gazzetta dello Sport, une réunion serait prévue lundi entre les dirigeants piémontais et Rafaela Pimenta, l'avocate qui représente les intérêts du champion du monde 2018 depuis le décès de l'agent Mino Raiola, fin avril.

Un salaire moins important qu'au PSG, mais...

Si cette rencontre pourrait jouer un rôle important dans l'issue des négociations, les Turinois savent qu'il sera difficile de rivaliser avec la concurrence. Surtout sur l'aspect financier, puisqu'ils ne devraient pas proposer à Pogba plus de 7,5 millions d'euros annuels (plus des bonus), soit le plus haut salaire de l'effectif avec Dusan Vlahovic.

Manchester City, qui serait prêt à saisir l'opportunité , et le PSG, sur les rangs depuis un moment, seraient en mesure de lui offrir un contrat plus juteux. Néanmoins, d'après le quotidien transalpin, la confusion qui règne à Paris autour de l'avenir de Leonardo pourrait inciter l'international français à opter pour la Juve.

Paul Pogba (Manchester United) face à Liverpool, le 19 avril 2022. / Premier League Crédit: Getty Images

