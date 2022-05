Il est fort probable que Paul Pogba changera de club à l'intersaison. Mais cela ne signifie pas, pour autant, qu'il changera forcément de ville. En fin de contrat avec Manchester United, "la Pioche" ne semble pas se diriger vers une prolongation. Et l'autre cador de la ville du nord de l'Angleterre, City, en aurait fait une cible pour le prochain mercato.

D'après les informations du Daily Mail, les dirigeants des Skyblues souhaiteraient répondre ainsi à la volonté de Pep Guardiola, désireux de muscler son milieu de terrain avec un joueur doté d'un gros volume de jeu. Celui-ci prendra la place de Fernandinho, qui quittera le club à l'issue de l'exercice 2021-2022. En l'occurrence, il s'agirait aussi d'une belle opportunité de marché, car si l'ancien Turinois se retrouve libre comme l'air dans deux mois, nul besoin de verser la moindre indemnité de transfert pour l'attirer.

Le tabloïd britannique précise en outre que le récent demi-finaliste malheureux de la Ligue des champions - défait par le Real Madrid (4-3, 3-1 a.p.) - aurait la surface financière nécessaire pour assumer le salaire conséquent du Français, qui émarge à quelque 290 000 livres sterling par semaine (soit plus de 339 000 euros) chez les Red Devils. Reste néanmoins à savoir si le joueur de 29 ans sera prêt à rejoindre le rival honni du club où il a été formé et dont il porte à nouveau les couleurs depuis 2016. Le PSG, le Real Madrid et la Juventus sont les autres prétendants fréquemment cités dans ce dossier.