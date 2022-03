C'était le bout du tunnel. Un jour que Christian Eriksen n'est pas près d'oublier. En ce 5 mars 2022, le Danois a retrouvé la joie d'une place de titulaire dans une équipe de football. Aligné dans le onze de départ de Brentford à Norwich, l'ancien joueur de l'Inter n'avait plus débuté une rencontre depuis son malaise cardiaque lors du match de l'Euro 2021 entre le Danemark et la Finlande. Il a disputé l'intégralité de la rencontre. Et son équipe a gagné grâce à un triplé d'Ivan Toney (1-3).

Je suis ravi d'être là

La rencontre aurait cependant pu tourner court pour Eriksen. Pris sur un dribble de Brandon Williams, le Danois a retenu le latéral de Norwich avant de le mettre au sol. Williams s'est immédiatement emporté et semblait sur le point d'en venir aux mains avec son agresseur. Puis il a reconnu Eriksen et son attitude a radicalement changé. Le défenseur des Canaries s'est immédiatement calmé et a pris Eriksen dans ses bras. L'altercation s'est transformée en gros câlin et les deux joueurs se sont relevés en riant.

La suite du match a été plus tranquille pour le Danois, qui n'a pas caché son bonheur après avoir retrouvé un statut de titulaire. "Être là ici et maintenant, huit ou neuf mois plus tard, c'est incroyable, a-t-il déclaré après la rencontre. Je ne dirais pas que c'est un nouveau chapitre, juste que ma vie continue. J'ai connu quelques contretemps, cela a pris quelques mois… Je remercie tous les gens et ma famille qui m'ont encouragé, je suis ravi d'être là."

