Arsenal ne s'arrête plus. Ce dimanche soir, les Gunners ont battu Liverpool (3-2), lors de la dixième journée de Premier League. A l'Emirates Stadium, Gabriel Martinelli avait planté le décor d'entrée (1re), avant le doublé de Bukayo Saka (45e+5, 76e sp). Quant aux Reds, ils avaient su égaliser à deux reprises, grâce à Darwin Nunez (34e) puis Roberto Firmino (53e). Finalement, cela n'a donc pas suffi. Au classement du championnat d'Angleterre, les hommes de Jürgen Klopp sont dixièmes avec quatorze points de retard sur leurs adversaires du jour, qui retrouvent leur place de leader.

Agé de 21 ans et 34 jours, Bukayo Saka est le deuxième plus jeune joueur à atteindre 20 buts en Premier League pour Arsenal, après seulement Nicolas Anelka (20 ans 41 jours). Le jeune Gunner a donc grandement contribué à cette victoire éclatante des siens, leur permettant, à chaque fois, de reprendre les commandes au niveau du tableau d'affichage. D'abord juste avant la pause, en reprenant victorieusement, au second poteau, un centre de Gabriel Martinelli, suite à une merveille de contre (45e+5, 2-1). Puis, à un quart d'heure de la fin, Saka n'a pas tremblé, pour transformer un penalty (76e, 3-2).

Martinelli a marqué au bout de 58 secondes

Juste avant, la panique des Reds lui avait permis, puis à Gabriel Jesus de tenter leur chance, mais Alisson avait été vigilant (73e). Tout comme déjà devant Jesus (28e), puis face à Martin Odegaard (50e). Avant Saka, c'est Martinelli qui avait déjà enfilé le costume de buteur. Il est d'ailleurs désormais le plus jeune joueur d'Arsenal à marquer et faire une passe décisive contre Liverpool en Premier League (21 ans 113 jours). Le Brésilien a également été directement impliqué sur 10 buts lors de ses 14 dernières apparitions dans la compétition (5 buts, 5 passes décisives).

Il ne fallait clairement pas arriver en retard dans l'enceinte londonienne. Car dès la toute première attaque d'Arsenal, le Brésilien est allé tromper Alisson (1re, 1-0). Le but de Gabriel Martinelli après 58 secondes est le plus rapide d'Arsenal dans un match à domicile de Premier League depuis octobre 2011 (Robin van Persie, 29 secondes contre Sunderland). C'est aussi le but le plus rapide qu'Arsenal ait jamais marqué contre Liverpool dans l'élite.

Nunez retrouve le chemin des filets

Les Reds avaient pourtant les arguments et ils ont même trouvé les ressources pour égaliser à deux reprises. Muet depuis le 6 août dernier, Darwin Nunez, qui avait déjà chauffé les gants d'Aaron Ramsdale une première fois (26e), a fini par retrouver le chemin des filets (34e, 1-1). Un but intervenu sur un centre de Luis Diaz. Le Colombien a ensuite dû sortir sur blessure, juste avant la pause (42e). Son remplaçant, à savoir Roberto Firmino, meilleur buteur des siens en championnat (six buts), n'a pas tardé avant de s'illustrer à son tour. En début de seconde période, c'est lui qui a remis à nouveau les deux équipes à égalité (53e, 2-2).

Mais cela n'a donc pas suffi pour éviter à Liverpool sa deuxième défaite de la saison en Premier League. Les Reds n'ont gagné que deux fois dans l'élite mais plus depuis le 31 août dernier. Quant à Arsenal, le conte de fée se poursuit, avec cette huitième victoire en neuf rencontres. Les hommes de Mikel Arteta peuvent continuer à rêver.

