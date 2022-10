La légende raconte que Mo Salah attend toujours, le bras levé, que le ballon arrive dans ses pieds. Dimanche, face à City (1-0), l'Egyptien a espéré avant de se désespérer : non, Darwin Núñez n'a pas su gérer un 3 contre 1 dans un match de niveau Ligue des champions, sa frappe, vouée à l'échec par avance, étant contrée par la défense mancunienne. La passe évidente était visible de tous, sauf de l'Uruguayen apparemment…

"S'il l'a vu, il doit lui passer, donc ce n'est pas bon. S'il ne l'a pas vu, ce n'est pas bon non plus puisque ça signifie qu'il n'a pas les yeux levés. Dans tous les cas, il aurait dû lui faire cette passe", jugeait sévèrement Gary Neville dimanche. La séquence a fait le bonheur des réseaux sociaux et le cas Darwin Núñez été débattu. Le souvenir de ses premiers matches, avec des prises de balles parfois brouillonnes, une finition en berne et des gestes en apparence faciles finalement ratés est rapidement revenu sur le devant de la table.

"De manière générale, les gens ont du mal à se faire une opinion sur lui, nuance Tom Adams, journaliste pour Eurosport en Angleterre. Ce n'est pas un joueur grâcieux, c'est un buteur un peu bizarre et maladroit, avec une technique parfois indécise. Si les gens le prennent comme un produit fini, il ressemble forcément à une erreur de casting". Tout est dans le "si". "Il est presque trop enthousiaste et brut quand il joue, ajoutait Neville. Il doit juste apprendre à se calmer et être plus posé dans le dernier tiers".

Il n'est pas Haaland… et tant mieux

Avec un transfert à 100 millions d'euros (75+25) et la responsabilité de remplacer Sadio Mané, rien que ça, plus symboliquement que sportivement, les yeux sont braqués sur lui. De manière immédiate et sans beaucoup de recul. C'est un peu vite oublier que Darwin Núñez n'a jamais été vu comme un joueur à même de faire changer Liverpool de dimension instantanément. Comme toujours avec les Reds, c'est le temps qui définira si l'Uruguayen est un flop ou un nouveau nom à ajouter à la liste de leur géniaux recrutements des saisons passées.

Alors, pourquoi l'Angleterre n'est pas patiente ? Parce son prix avait fait lever de nombreux sourcils cet été et parce que la comparaison avec Erling Haaland fait mal, forcément. Moins cher mais terriblement - littéralement - plus efficace (20 buts contre 4), le Norvégien accentue encore le regard critique autour de Núñez. Sauf que les deux n'ont rien à voir et c'est tant mieux.

Darwin Nunez au moment de célébrer son but face aux Rangers Crédit: Getty Images

L'un est venu pour compléter le puzzle de City par son don pour le but. L'autre est arrivé pour reprendre le flambeau du heavy-metal football de Klopp, avec une intensité dont serait bien incapable Haaland. Si l'ex de Benfica a été souvent comparé avec Edinson Cavani, c'est que son amour du collectif et sa capacité à se dépenser sur le terrain est précisément ce que cherchait Liverpool. Les projets de jeu diffèrent, les recrutements aussi, en conséquence

L'autre biais d'analyse tient au faible échantillon à disposition pour juger le bonhomme. Son exclusion face à Crystal Palace et le retour en grâce de Roberto Firmino l'ont sans doute privé de débuts plus éclatants (11 matches disputés). Reste cette impression, tenace pour l'instant, qu'il est plus proche du caillou brut que du diamant poli.

L'habitude de Liverpool

"Défendre sur lui n'aurait pas été de tout repos, a rigolé Jamie Carragher au moment de se pencher sur la recrue phare des Reds et sur sa vision de défenseur. Il faut juste que Liverpool trouve la connexion avec lui. Mais sa taille, sa vitesse, sa puissance… Il a un historique de buts très important donc je pense que vous n'avez pas envie de l'affronter trop souvent".

La connexion avec les autres, Darwin devrait pouvoir la trouver plus facilement maintenant que l'homme à tout bien faire, Thiago Alcantara, est revenu. Décimée par les blessures et les méformes, cette équipe dysfonctionnelle de Liverpool n'a pas été non plus la plus facile à intégrer.

Puis vient, enfin, la question de l'adaptation. Le cyborg Haaland ne doit pas faire oublier qu'un transfert n'est jamais un acte anodin dans la vie d'un joueur, et a fortiori dans la vie d'un homme. La saison déprimante de Léo Messi à Paris l'année passée l'a rappelé de manière assez juste.

Toujours très ouvert en interview, l'Uruguayen n'avait pas traîné au moment de mettre le doigt sur ses difficultés traversées lors de ses premiers mois. "Tout le monde le sait, ça a été un peu difficile. Ça a été compliqué de m'adapter, à l'équipe, à ce que demande l'entraîneur", expliquait-il après son but face aux Rangers. "Je ne parle pas anglais et le coach ne parle pas espagnol, résumait-il à TNT Sport début octobre. Donc les adjoints Lijnders et Matos sont mes traducteurs quand Klopp parle au groupe. Ils s'assoient à côté de moi et m'expliquent ce que je dois faire. Sans ça, j'entrerais sur le terrain sans la moindre idée de savoir quoi faire".

En conférence de presse, Jürgen Klopp n'a d'ailleurs jamais cherché à piquer son attaquant ou à le motiver outre-mesure. Plutôt tout l'inverse. Du calme et de la patience, deux vertus difficiles à accepter en 2022 lorsque l'on est un grand club qui connaît un début de saison chahuté. Mais l'Allemand a déjà connu ça et maîtrise sur le bout des doigts la méthode pour ne pas brûler ses recrues quand le fossé footballistique ou culturel est trop grand. Ibrahima Konaté, Fabinho ou Firmino avaient attendu de longues semaines avant d'obtenir leur galon de titulaires. Preuve qu'avec Darwin, la théorie de l'évolution s'impose. Et qu'elle nécessite encore un peu de temps…

Darwin Nunez avec Liverpool Crédit: Getty Images

