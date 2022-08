L'adage dit que dans le football, tout va très vite. Le transfert de Casemiro vers Old Trafford en est un nouveau symbole. Révélée en début de semaine, l'hypothèse d'un départ du milieu brésilien se confirme. Fabrizio Romano annonce que Manchester United et le Real Madrid sont parvenus à un accord pour le transfert de l'Auriverde vers l'Angleterre. Les Red Devils vont débourser 60 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 10 millions de bonus pour s'attacher les services de la sentinelle.

Débarqué en Europe en 2013 en provenance du São Paulo FC, Casemiro quitte le club avec qui il a tout gagné pour rejoindre le brinquebalant navire mancunien, actuellement en pleine reconstruction. Le milieu de terrain de 30 ans va s'engager jusqu'en 2026, avec une option pour une saison supplémentaire, avec les Mancuniens. Il est attendu ce week-end en Angleterre pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

Ancelotti s'y est déjà préparé

Confirmé par le journaliste italien, le transfert de Casemiro a été accepté plus tôt dans la journée par Carlo Ancelotti et les décideurs madrilènes. Présent en conférence de presse ce vendredi midi, l'entraîneur italien avait confirmé le départ de sa sentinelle. "J'ai discuté avec lui. Il a envie de tenter un nouveau challenge et on comprend sa décision. Pour ce qu'il a fait et la personne qu'il est, nous devons respecter ce souhait."

Exit donc le fantastique trio Casemiro-Kroos-Modric. Taulier du onze madrilène depuis son retour de prêt de Porto en 2014-2015, Casemiro va laisser un grand vide dans le collectif merengue. Pas de quoi pour autant inquiéter le "Mister", décidé à s'appuyer sur les forces en présence et qui a balayé l'hypothèse d'une arrivée supplémentaire alors que le nom de Bruno Guimarães a circulé à Madrid. "Il n’y a pas de marche arrière. (…) On a six milieux de terrain, ce sera suffisant pour la saison. Et ces six joueurs sont très bons."

Car non, même si Casemiro s'en va voguer vers d'autres cieux, la Casa Blanca reste bien fournie au milieu. Et nul doute qu'Aurélien Tchouaméni et Edouardo Camavinga pourraient endosser encore plus de responsabilités dans les jours et les semaines à venir. Carlo Ancelotti a d'ailleurs l'ambition d'adopter un double pivot devant la défense qui pourrait faire le bonheur des deux internationaux français.

