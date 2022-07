Football

Euroscout - Un prénom qui augure d'un destin hors du commun ? Découvrez Zidane Iqbal

PREMIER LEAGUE - Zidane Iqbal porte un prénom bien connu dans le monde du football. Âgé de 19 ans, ce jeune milieu de terrain a explosé aux yeux des supporters de Manchester United lors des amicaux de présaison et notamment lors de la rencontre face à Liverpool où il a tenu tête avec sang-froid à Thiago Alcantara et Fabinho. Découvrez ce droitier à la grande qualité de passe et d'évitement.

00:02:35, il y a 17 minutes