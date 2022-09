Il y a eu de l’intensité, des duels à foison, des poteaux, de superbes arrêts et une atmosphère parfois électrique, mais pas de but et pas de vainqueur ce samedi, lors du derby du Merseyside entre Everton et Liverpool (0-0), comptant pour la sixième journée de Premier League. Les deux équipes auraient pu prendre le dessus, au Goodison Park, mais ont manqué d’un peu de réussite, à l’instar de Mohamed Salah, qui a trouvé le poteau dans les arrêts de jeu. Les Reds lâchent de nouveaux points et pointent provisoirement au cinquième rang, à quatre points de Manchester City (2e) et six d’Arsenal (leader). Everton est 14e, avec un petit point d’avance sur la zone rouge.

Au coup d’envoi, le duel pouvait paraître déséquilibré entre une équipe de Liverpool de retour en forme après ses succès et celle d’Everton moribonde, courant toujours après son premier succès en championnat cette saison. A l’issue de la rencontre, les Toffees restent en quête de leur première victoire, mais leur performance du jour a nettement de quoi rassurer. Les joueurs de Franck Lampard, appliqués au pressing, sous l’impulsion d’Amadou Onana, l’ancien Lillois, ont livré une prestation très solide.

Trent Alexander-Arnold face à Maupay Crédit: Getty Images

Trois parades en deux minutes pour Pickford

Les Toffees, non contents de perturber les circuits de passe habituels des Reds, se sont également procurés plusieurs occasions. A la demi-heure de jeu, Davies, à l’affût après une mauvaise intervention de Gomez, voyait ainsi sa frappe de l’extérieur du pied échouer sur le poteau (32e). Un frisson encore plus important traversait le stade lorsque Conor Coady, trouvé par le Français Neal Maupay - récemment arrivé de Brighton -, pensait ouvrir le score avant, finalement, d’être signalé hors-jeu (69e).

Sans être souverains, les coéquipiers de Virgil Van Dijk ont également eu leur lot d’opportunités. Everton s’en sortait même miraculeusement lorsque l’enchaînement contrôle de la poitrine - frappe de Darwin Nunez était repoussé sur la barre par Jordan Pickford, avant que Luis Diaz, dans un second temps, trouve le poteau gauche du portier anglais (43e).

Déterminant, Pickford allait davantage signer ce match de son sceau en seconde période, enchaînant trois parades en deux minutes, face à Firmino (64e, 65e) et Fabinho (65e). Et, au bout du temps additionnel, l’international anglais avait encore les ressources pour dévier la frappe de Mohamed Salah, assez peu visible jusque-là, sur son poteau (90+6e) et arracher un nul grandement mérité. A quelques jours d’affronter Naples en Ligue des champions, Liverpool n’a pas soigné tous ses maux.

