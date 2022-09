Arsenal n’est plus invincible. Après avoir remporté chacun de leurs cinq premiers matchs de Premier League, les Gunners sont tombés à Old Trafford. Ils ont perdu face à une équipe de Manchester United beaucoup plus réaliste (3-1). Ce résultat ne change rien au classement. Car les hommes d’Arteta restent seuls leaders, avec un point d’avance sur Manchester City. Et les Red Devils, forts d’une quatrième victoire consécutive, conservent leur 5e place. A seulement trois longueurs de leurs adversaires du jour.

Rashford était partout, Ronaldo encore sur le banc

Car, défensivement, l’équipe a aussi craqué. Elle a laissé trop d’espaces libres aux attaquants mancuniens qui se sont régalés. Et, pour la première fois de la saison , elle a concédé trois buts. D’abord, en concédant l’ouverture du score signé Antony (1-0, 35e), la nouvelle recrue à 100M millions d'euros débarquée de l’Ajax, qui disputait là son premier match sous ses nouvelles couleurs. Des débuts rêvés pour le gaucher brésilien remplacé peu avant l’heure de jeu par Cristiano Ronaldo (58e), pour la quatrième fois de suite sur le banc au coup d’envoi. Mais premier à célébrer le premier but de son coéquipier avec MU.

Passeur décisif sur cette première réalisation, Marcus Rashford s’est ensuite offert un doublé. Un premier but capital pour relancer les siens (2-1, 66e), seulement six minutes après l’égalisation d’Arsenal. Il a ensuite profité d’un bon service d’Eriksen, après avoir fixé Ramsdale, pour faire le break (3-1, 75e). Il a ainsi anéanti les derniers espoirs d’Arsenal qui a raté une belle occasion de faire le trou en tête du championnat.

