51 réalisations toutes compétitions confondues en moins d'une saison et demi, voilà une statistique qui a de quoi faire pâlir bien des attaquants de pointe en Europe. Elle est évidemment l'oeuvre d'Erling Haaland, qui, lorsqu'il n'est pas blessé ou ménagé par Pep Guardiola cette saison, enfile les buts comme des perles. Sauf que ce week-end, les Skyblues affrontent Fulham, étonnant septième de Premier League ; et leur numéro 9, Aleksandar Mitrović affiche un bilan d'un but supérieur, sur la même période.

44 matchs, 43 buts

L'an passé, Mitrović a fait joujou avec les défenses de Championship dans son jardin de Craven Cottage, en plantant pas moins de 43 buts en 44 rencontres - et sept passes, excusez du peu. Le Serbe avait aussi trouvé le temps, en novembre, de crucifier le Portugal à l'Estádio da Luz de Lisbonne dans le temps additionnel pour qualifier la Serbie à la Coupe du Monde, envoyant du même coup le vainqueur de l'Euro 2016 s'empêtrer dans des barrages de printemps. Sauf accident, Mitrović verra donc le Qatar avec sa sélection ; sélection dont il est bien entendu le meilleur buteur.

Malgré son CV à l'évidence garni, la carrière en club d'Aleksandar Mitrović a des atours plutôt modestes. En fait, l'attaquant des Aigles, formé au Partizan Belgrade, n'a connu qu'Anderlecht et Newcastle, avant de poser ses bagages pour de bon à Londres. Et bien que le quartier de Fulham héberge aussi bien le stade des Cottagers que Stamford Bridge, ce n'est pas avec Chelsea que le natif de Smederevo vit son histoire d'amour depuis 2018.

Mon père me disait que je finirais kickboxeur, ou bien criminel

Son allure de besogneux, sa force de caractère qui dénote avec la grande tranquillité qu'il affiche en-dehors des pelouses, et son abnégation, ont fait de Mitrović l'un des chouchous du public de Craven Cottage. Mais pour résumer le personnage, rien de tel que ce que le Serbe s'entendait dire plus jeune, par son père : "Il me disait que je finirais kickboxeur, ou criminel".

L'autre atout charme d'Aleksandar Mitrović, c'est sa fidélité ; car depuis son passage en prêt entre janvier et mai 2018, à l'issue duquel Fulham fut promu en Premier League, il ne s'est plus départi de la tunique blanc et noir, et s'est engagé jusqu'en 2026. Suffisant pour que "Mitro" ait droit à son propre refrain chez les supporters.

Il n'a jamais quitté le navire lorsque celui-ci s'enfonçait dans les profondeurs de la première division, jusqu'à la relégation, pour mieux participer à la remontée l'année suivante. Fulham fait l'ascenseur, il est le groom : depuis son arrivée, jamais l'équipe n'a en effet joué deux saisons de suite au même échelon. Mais cette fois, ce pourrait être la bonne : au tiers du parcours, la troupe de Marco Silva colle au train des grosses cylindrées, et devance même Liverpool et Brighton.

Adoubé par Alan Shearer

Sur les 22 buts inscrits par les Lilywhites, le Serbe en compte 9, face notamment à Arsenal et Tottenham. Son doublé contre Liverpool, lors de la première journée, avait notamment enchanté son idole de toujours Alan Shearer : "Il a rendu l'après-midi très pénible à la défense, et on ne peut pas dire ça souvent avec Liverpool. Et particulièrement avec Virgil Van Dijk."

Epaulé par une ligne de 3 milieux offensifs derrière lui dans un 4-2-3-1, il fait peser son mètre 89 sur les défenses adverses et se mue en porte de sortie privilégiée pour son équipe. Face au pressing étouffant de Manchester City, son rôle sera déterminant pour que les Cottagers se donnent les moyens de bousculer la machine skyblue.

