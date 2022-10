Manchester United n’en finit plus de surprendre son monde en Premier League. Tombés au plus bas après leur revers XXL lors du derby de Manchester face à City (3-6), les Red Devils ont remonté la pente plus vite que prévu du côté d’Everton (2-1), jusqu’ici meilleure défense du championnat. Même avec l’ouverture du score lumineuse d’Alex Iwobi (5e) en faveur des Toffees, United s’en est remis à un de ses joueurs en forme et à une de ses légendes pour reprendre le dessus. Deux récupérations dans l’entrejeu puis deux finitions parfaites d’Antony (15e) et Cristiano Ronaldo (44e) ont offert une sixième victoire aux leurs pour retrouver une place dans le Top 5.

Ad

Mais au-delà du succès, c’est aussi la manière qui laisse entrevoir de nouvelles perspectives pour ce Manchester United version Ten Hag. Face à une opposition à relativiser, la patte du coach néerlandais est apparue par séquences avec plus de fluidité dans le jeu, des combinaisons intéressantes, du tranchant offensif et un milieu de terrain Eriksen-Casemiro consistant. Un cocktail fructueux – malgré plusieurs errances défensives en fin de match - qui reste à confirmer lors des prochaines sorties, mais qui permet de redonner provisoirement quelques couleurs et de l’espoir à ces Red Devils.

Premier League Cristiano Ronaldo inscrit son 700e but en club IL Y A UNE HEURE

Plus d'infos à suivre...

Ligue Europa United s'impose de justesse, Arsenal enchaîne 06/10/2022 À 18:39