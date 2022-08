La Premier League se résume-t-elle à un duo ?

Manchester City en 2022 et 2021. Liverpool en 2020. Et… City en 2019 et 2018. Depuis des années maintenant, la Premier League appartient aux Citizens et aux Reds. Seul Manchester United est parvenu à s'immiscer à l'une des deux premières places en 2021 en doublant Liverpool. Mais sinon, les hommes de Pep Guardiola et ceux de Jurgen Klopp trustent les deux premiers strapontins de la PL depuis 2018. La saison passée, le gap entre Liverpool, deuxième, et Chelsea, troisième, a même atteint les 18 points d'écart. Un gouffre. Et ce n'est pas forcément nouveau dans le Royaume (+15 pts en 2019-2020, +25 en 2018-19…).

Alors, la Premier League se résume-t-elle désormais à un duopole, comme en Liga pendant de longues années ? Si Arsenal, Chelsea ou encore Tottenham et Manchester United n'ont pas lésiné sur les moyens durant ce mercato pour essayer de rattraper leur retard, City et Liverpool semblent encore au-dessus de la mêlée. Les arrivées d'Erling Haaland et Darwin Nunez, deux des plus grands attaquants du monde, n'ont fait que renforcer cette impression, malgré les plusieurs départs dans les deux clubs (Sterling et Gabriel Jesus à City, Sadio Mané à Liverpool).

Jurgen Klopp et Pep Guardiola Crédit: Getty Images

Nunez - Haaland, lequel des deux va inscrire le plus de buts ?

Pour cette nouvelle saison, la Premier League accueille deux phénomènes devant le but. Et ils débarquent chez deux mastodontes après des transferts monstres. Liverpool a ainsi mis 75 millions pour s'attacher les services de Darwin Nunez, auteur de 26 buts en 28 matches de championnat la saison passée avec Benfica et de 6 réalisations en 10 rencontres de Ligue des champions. Et City a de son côté cassé sa tirelire (entre 60 et 75 millions selon les différentes sources) pour s'offrir enfin un neuf d'envergure en la personne d'Erling Haaland, le serial-buteur norvégien.

Machine à buts depuis son plus jeune âge et son explosion à Salzbourg, le natif de Leeds a inscrit 86 buts en 89 rencontres avec Dortmund. Il sera l'une des attractions de City. Alors, lequel des deux affolera les compteurs et fera mieux que l'autre ? Le parcours détonnant d'Haaland pousse dans son sens. Mais dans le City de Guardiola, il va devoir trouver ses marques alors…

Haaland va-t-il tuer le suspense en Angleterre ? "Cela peut briser le duopole City-Liverpool"

Comment Chelsea va aborder l'après Abramovich ?

Chelsea n'appartient plus à Roman Abramovich, qui avait racheté le club en 2003 avant d'en faire une place forte du Royaume et de l'Europe. Todd Boehly, à la tête du consortium qui a mis la main sur le club londonien, est le nouveau boss, après avoir été nommé président des Blues. Un vrai séisme sur les bords de la Tamise. Comment cette nouvelle ère va-t-elle se passer à Stamford Bridge, après une année passée sous le signe de l'incertitude ? Le doute plane pour le moment.

Le mercato londonien a provoqué quelques frustrations dans les couloirs de Chelsea, alors que Raphinha, Jules Koundé (ciblés par Tuchel) ou encore Andreas Christensen ont filé au Barça et qu'Antonio Rudiger s'est engagé avec le Real Madrid pendant que Romelu Lukaku est retourné à l'Inter. Mais avec les arrivées de Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly et alors que d'autres renforts sont évoqués avec insistance (Frenkie De Jong, Marc Cucurella…), il y a de quoi se dire que Thomas Tuchel aura encore un effectif solide. Si les Blues parviennent à conclure leurs cibles, bien sûr…

Raheem Sterling Crédit: Getty Images

Erik ten Hag peut-il sauver Manchester ?

David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer… Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, Manchester United a multiplié les managers. Avec des résultats le plus souvent mitigés. Si United a fini deuxième en 2020-2021, la déception a régulièrement été au rendez-vous en fin de saison pour les Red Devils. Aujourd'hui et après s'être laissé plusieurs mois de réflexion, un nouveau boss est arrivé : Erik ten Hag. Et des espoirs avec.

Triple champion des Pays-Bas avec l'Ajax Amsterdam, qu'il avait emmené en demi-finale de la Ligue des champions en 2019, le Néerlandais semble avoir le profil pour réussir cette tâche pharaonique qui l'attend : redresser le club. Sa philosophie de jeu, son charisme et sa capacité à faire progresser des jeunes mais aussi à remobiliser des joueurs confirmés semblent idéal dans le contexte actuel. Mais il faudra lui laisser du temps pour mettre ses principes en place. Et qu'il parvienne à gérer le cas Cristiano Ronaldo, désireux de s'en aller. Deux points qui peuvent être clefs. Mais ne sont pas garantis dans le nord de l'Angleterre.

Le bras de fer avec United s'éternise et CR7 n'en sortira pas grandi

Gabriel Jesus peut-il ramener Arsenal en C1 ?

Auteur d'une saison remarquée terminée cependant à la cinquième place – à deux petits points de Tottenham et de la Ligue des champions -, Arsenal s'est encore donné les moyens de continuer à grandir pour retrouver son statut passé. Avec les arrivées de Marquinhos (São Paulo, pour 3,5 millions d'euros), d'Oleksandr Zinchenko (Manchester City pour 35 millions), Matt Turner (New England, pour 6,5 millions d'euros), Fabio Vieira (FC Porto, pour 35 millions d'euros) et surtout Gabriel Jesus (Manchester City, pour 52,5 millions d'euros), Mikel Arteta dispose de nouveaux arguments de poids. De quoi se dire que les Gunners de Martin Odegaard ont enfin les moyens de leurs ambitions surtout si Gabriel Jesus plante devant comme il l'a fait en préparation (7 buts en 5 matches).

Gabriel Jesus à Arsenal Crédit: Getty Images

Newcastle, enfin à la hauteur de ses moyens ?

Racheté par un fonds d'investissements saoudien fin 2021, Newcastle devait être l'un des grands animateurs du marché des transferts. Mais après un mercato hivernal pas forcément à la hauteur des attentes malgré l'arrivée de Bruno Guimaraes, les Magpies sont encore bien discrets cet été.

Le club du nord de l'Angleterre n'a pas fait de folies. Si le gardien Nick Pope (Burnley) et le latéral Matt Targett (Aston Villa) ont débarqué, Sven Botman (Lille) est la principale recrue après avoir été acheté pour 37 millions. On est pour le moment loin des folies attendues lors du rachat. Et les sommets de la Premier League, ce n'est ne sont pas encore pour cette saison.

Steven Gerrard ou Patrick Vieira, quelle ancienne gloire va le plus briller ?

Douzième et quatorzième de Premier League la saison passée, Patrick Vieira (Crystal Palace) et Steven Gerrard (Aston Villa) ont répondu aux attentes pour leur première saison sur un banc de Premier League en terminant à des places "respectables" après avoir hérité de situations compliquées. Mais maintenant, ils vont devoir confirmer et viser plus haut si possible.

Pour cela, les deux anciens milieux de terrain ont enregistré des renforts (Cheick Doucouré, Chris Richards pour Crystal Palace, Diego Carlos, Boubacar Kamara pour Aston Villa) sans perdre trop de monde. Mais sur le papier, Steven Gerrard, qui a aussi vu Philippe Coutinho rester à Birmingham, semble avoir un peu plus le droit de songer à une place européenne. Mais ça, c'est sur le papier…

