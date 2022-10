Mason Greenwood n'en finit plus de faire les choux gras des tabloïds anglais. Accusé par une ancienne petite amie de viol, agression et menaces de mort, l'attaquant de Manchester United avait été remis en liberté sous caution après avoir été placé en détention provisoire. Ce samedi matin, selon The Sun, les policiers sont allés le trouver à son domicile.

En cause, toujours selon le média britannique, une violation de sa liberté sous caution puisque Greenwood est soupçonné d'être en contact avec la victime présumée. En janvier dernier, celle-ci avait publié des photos et des vidéos de son visage en sang. "Pour que tout le monde sache ce que Mason Greenwood me fait", avait-elle précisé.

