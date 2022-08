C'est décidément allé très vite. Alors que le nom d'Adrien Rabiot est cité aux quatre coins de l'Europe depuis l'ouverture du marché des transferts, Manchester United a bel et bien accéléré ces dernières heures. Ce lundi, Sky Sports confirme qu'un accord de principe a été trouvé entre Manchester United et la Juventus Turin pour le milieu de terrain tricolore.

En fin de contrat en juin 2023 avec le club piémontais, l'international français (29 sélections, 2 buts) doit désormais trouver un terrain d'entente avec le club mancunien sur le plan contractuel. Le média britannique souligne que des discussions sont en cours avec Véronique Rabiot, la mère et agente du natif de Saint-Maurice.

Côté turinois, le départ du "Duc" devrait permettre de dégager une manne financière non négligeable pour se renforcer, notamment dans un entrejeu déjà mis à mal par la blessure de Paul Pogba pour les six prochaines semaines. Les négociations pourraient de facto s'accélérer pour le recrutement de Leandro Paredes, le milieu argentin du Paris Saint-Germain et priorité de la cellule de recrutement piémontaise depuis un moment.

